CBF confirma lesão de Gabriel Martinelli, desfalque da Seleção

A CBF confirmou a lesão do atacante Gabriel Martinelli antes da partida da Seleção Brasileira contra o Peru, nesta terça-feira, em Brasília. Após realizar exames, o jogador apresentou edema na panturrilha e está fora do segundo jogo do Brasil nesta Data Fifa, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Ele, porém, vai acompanhar o duelo no banco de reservas.

“O atacante Gabriel Martinelli está fora da partida contra o Peru, nesta terça (15). Ele apresenta um edema na panturrilha direita e ainda não está totalmente recuperado. Desta forma, o Departamento Médico decidiu preservá-lo para o jogo em Brasília. Mesmo assim, ele acompanhará a partida do banco de reservas”, em nota da CBF.

Martinelli, do Arsenal, não vem sendo titular da equipe sob o comando do técnico Dorival Júnior. Mas entrou no decorrer da vitória sobre o Chile, por 2 a 1, na última quinta-feira, em Santiago. Ele reforçou o ataque no segundo tempo ao substituir o lateral Abner.

A Seleção Brasileira, aliás, está em quarto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 13 pontos. A Amarelinha venceu o Chile na última quinta-feira (10), de virada, por 2 a 1. Já o Peru passou a seleção chilena e saiu da lanterna. Com 6 pontos, figura em nono lugar, após a vitória em cima do Uruguai.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.