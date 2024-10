Corinthians cria comitê destinado a buscar soluções para atual situação do clube

O Corinthians formará um comitê que apoiará a diretoria jurídica e a administração na busca de soluções para a situação atual do clube. Em ofício nesta terça-feira (15), o Conselho Deliberativo através do líder Romeu Tuma Jr., indicou os nomes ao presidente Augusto de Melo.

As partes discutiram a proposta em uma reunião na última segunda-feira. Assim, a relação de membros do comitê inclui sete nomes, entre os quais está Leonardo Pantaleão, que foi diretor jurídico do Corinthians durante a gestão de Augusto Melo. Ele renunciou ao cargo no final de setembro e Romeu Tuma Júnior o nomeou para o Conselho de Justiça do clube.

Além dele, outro nome conhecido é do também ex-diretor jurídico Herói Vicente, que ocupou o cargo durante a gestão de Duílio Monteiro Alves, mas renunciou no meio de 2023, que foi o último ano do ex-presidente no comando do clube. O site Uol divulgou as informações.

Confira o ofício e a listagem dos integrantes do comitê do Corinthians

“Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, conforme solicitado por vossa senhoria durante reunião do Conselho Deliberativo ocorrida na data de ontem, quando foi esclarecido pela Diretoria que foi descartada qualquer iniciativa da gestão em proceder com os mecanismos legais de medida cautelar antecedente de recuperação extrajudicial e/ou de recuperação judicial, para que fosse indicado por este signatário uma Comissão de Profissionais do Conselho que pudessem auxiliar a Diretoria Jurídica e a Administração no sentido de encontrar soluções jurídicas para a atual situação do clube, conforme dito na mesma reunião, indico os profissionais abaixo, todos com notório saber jurídico para auxiliarem nossa Instituição sem qualquer ônus, demonstrando efetiva colaboração em nome do Conselho Deliberativo. Dr. Fernando Perino; Dr. Felipe Ezabella; Dr. Herói Vicente; Dr. Leonardo Pantaleão; Dr. Marcelo MandelDr. Julio Mandel; Dr. José Luiz Camargo Junior.”

