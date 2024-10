Raphinha vê Brasil no ‘caminho certo’ após goleada sobre o Peru

O atacante Raphinha demonstrou alívio pela vitória de goleada do Brasil sobre o Peru por 4 a 0, nesta terça-feira, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo. Autor de dois gols de pênalti, ele valorizou o placar elástico e afirmou que está no caminho certo com Dorival Júnior.

“A gente precisava disso [da goleada]. Era um jogo importante para nós voltarmos a ganhar os dois jogos. Soubemos controlar. Creio que estamos longe da perfeição, temos coisas a melhorar, mas estamos no caminho certo”, afirmou o jogador ao SporTV, na saída de campo.

“A seleção deles estava fresca no primeiro tempo, parece que o nosso jogo estava lento. No segundo tempo, a maneira que estávamos jogando cansou eles um pouco. Nós tivemos mais facilidade de rodar a bola e chegar ao ataque”, acrescentou.

Ambos os tentos de Raphinha foram marcados de através de cobranças de pênalti. O atleta, todavia, disse que outros nome poderiam ter batido a penalidade.

“Temos muitos batedores, não só eu. Tem o Paquetá, o Rodrygo, o próprio Neymar quando estiver. Tem muitos jogadores de qualidade. Nós treinamos no dia a dia, e o professor decide. A gente conversa dentro de campo, para ver quem está mais confiante. Mas temos muitos jogadores de qualidade na Seleção, todos podem assumir essa responsabilidade”, concluiu.

O time de Dorival Júnior, aliás, segue na quarta posição da tabela de classificação. A equipe soma os os mesmos 16 pontos do Uruguai, terceiro colocado, mas perde no quesito saldo de gols.

