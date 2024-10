Corinthians vê ‘pressão desnecessária’ do Flamengo na novela Hugo Souza

O Corinthians segue buscando um desfecho para encerrar a novela Hugo Souza. O Timão tenta a contratação de 50% dos direitos econômicos do jogador, mas vê o Flamengo fazendo jogo duro nas conversas. Na visão da diretoria Alvinegra, a recusa da proposta nos últimos dias se trata de um movimento coordenado do Rubro-Negro às vésperas da segunda e decisiva partida da semifinal da Copa do Brasil.

Segundo o Corinthians, o Flamengo deseja minimizar a pressão do torcedor Rubro-Negro por perder um jogador que vem se destacando por um valor abaixo do mercado. Além disso, o Timão acredita que os cariocas querem aumentar a pressão no goleiro e na equipe, na véspera de uma partida que vale vaga na final da Copa do Brasil.

A mudança na data prevista para a partida teria sido o primeiro movimento do Flamengo para mexer no cenário. Agora, os cariocas tentam desestabilizar internamente, segundo o Corinthians, expondo o rival antes de um embate decisivo.

Assim, o clube do Parque São Jorge instalou uma nova lei no clube. Nada de falar sobre o assunto Hugo Souza publicamente. As negociações seguem conduzidas pelo diretor de futebol do clube, Fabinho Soldado. O presidente Augusto Melo acompanha o caso sem participar de conversas com o rival. A intenção do Timão é colocar toda sua atenção na partida decisiva no próximo domingo (20).

Além disso, o Corinthians descarta qualquer possibilidade de o negócio com Hugo Souza melar. No momento, o Alvinegro busca um novo fiador para fazer com que o Flamengo aceite o modelo de acordo e concretize a venda. O Timão tem até o dia 30 de novembro, prazo estipulado em contrato, para atender as exigências do clube da Gávea.

Há um acerto com o empresário de Hugo para um contrato válido por cinco temporadas. Além disso, o goleiro vai receber uma valorização salarial ao acertar em definitivo com o Timão.

A novela Corinthians, Flamengo e Hugo Souza

Nos últimos dias, o Flamengo não aceitou a oferta do Corinthians para contratar Hugo Souza. A recusa se deve ao fato de o Timão ainda ter uma dívida pendente pela contratação do lateral-direito Matheuzinho. Assim, esta pendência leva o Rubro-Negro a exigir garantias mais sólidas para a transação. Os paulistas não confirma o recebimento da resposta e diz que seguirá com o que está em contrato para contratar o goleiro em definitivo.

Contudo, mesmo com um valor estipulado no contrato de empréstimo, o Flamengo tem o direito de recusar o pagamento do Corinthians, justamente por conta desta dívida.

O Timão colocou o contrato com a Brax, que comercializa placas de publicidade de ambos os clubes, como fiadora do negócio. Contudo, o Flamengo que este acordo já está comprometido por conta de outra dívida. Assim, recusou a proposta do Corinthians.

É importante ressaltar que o Corinthians possui prioridade na compra do goleiro. Ele chegou no início do segundo semestre por empréstimo, com valor estipulado em US$ 800 mil. Hugo Souza foi contratado para substituir Carlos Miguel, que deveria ser o sucessor de Cássio, mas acabou se transferindo para o Nottingham Forest, onde atualmente é reserva. Desde sua estreia, Hugo tem se destacado, fechando o gol e se tornando um dos maiores ídolos da torcida.

