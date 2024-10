Terans não consegue se firmar e não atua desde junho pelo Fluminense

Contratado pelo valor de R$ 14 milhões na janela de início do ano, David Terans não consegue se firmar co ma camisa do Fluminense. Assim, o uruguaio já acumula mais de 100 dias sem entrar em campo, visto que não joga desde 30 de junho, na derrota por 1 a 0 para o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, o jogador não fez pelo menos uma partida sob o comando do técnico Mano Menezes. Isso porque no duelo com o Tricolor gaúcho, o interino Marcão estava à beira do gramado. Recentemente, após a derrota para o Botafogo, no Maracanã, o treinador falou sobre a ausência do meio-campista.

“Terans obedece o mesmo critério de todos os jogadores. Rendimento, produção, setor de campo. Às vezes quando vai montar e compor um banco tem de ver as posições e variações que tem. Vale para ele o que vale para todo mundo”, disse Mano.

Com a camisa do Tricolor, o atleta disputou 17 jogos, tendo 649 minutos em campo, com um gol e uma assistência. O uruguaio tem contrato até o fim de temporada de 2026 e ainda busca mostrar o bom futebol que apresentou pelo Athletico.

Em julho, o atleta sofreu uma lesão na panturrilha esquerda que o afastou das atividades por pouco mais de um mês. Com isso, jogou 90 minutos diante do Vitória e menos de 15 contra São Paulo, Cruzeiro, Flamengo e Sampaio Corrêa.

No momento, o Fluminense soma 30 pontos, fora da zona de rebaixamento, um a mais que Corinthians e Vitória na luta contra o Z4. Assim, a equipe volta a campo nesta quinta-feira (17), contra o Flamengo, no Maracanã, às 20h (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.