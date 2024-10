Gigante europeu mira contratação de Léo Ortiz, mas Flamengo descarta negociação

O Flamengo precisou de – muita – paciência e – muito – dinheiro para tirar Léo Ortiz do Bragantino no início da temporada. Agora, com o jogador entre os destaques no ano, o Rubro-Negro precisa da mesma persistência para resistir às sondagens de outros grandes clubes que também têm interesse no jogador. Como é o caso da Juventus, da Itália, por exemplo.

A grave lesão de Bremer, no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, fez Léo Ortiz entrar no radar da Juventus para temporada 2024/25. O Flamengo, então, recebeu um comunicado sobre o interesse através de Paulo Pitombeira, da Talents Sports, e prontamente recusou qualquer chance de negociação pelo zagueiro. Apesar da sondagem e do posicionamento do Rubro-Negro, não há, pelo menos por ora, proposta oficial em mesa.

Vale destacar que, apesar do interesse da Juventus, a janela de transferências na Itália só reabrirá em janeiro. No entanto, o clube está ciente que não contará com Bremer pelo restante da temporada e pretende deixar um substituto engatilhado no radar para evitar transtornos no mercado.

Flamengo descarta negociação

A contratação de Léo Ortiz virou uma novela no início do ano e, inclusive, causou ruídos na relação entre as diretorias de Flamengo e Bragantino. O desfecho positivo passou muito pelo desejo do zagueiro, que ajudou a cúpula rubro-negra no convencimento à liberação por parte dos paulistas.

O zagueiro – ou volante – chegou ao Flamengo no início da temporada após uma negociação de 7 milhões de euros (R$ 37,6 milhões na cotação à época) mais metas. Caso as exigências contratuais sejam cumpridas, o valor pode subir para 8 milhões de euros (equivalente a R$ 43 milhões).

Não há brechas para negociação, pelo menos por ora. Isso porque Léo Ortiz tem conquistado cada vez mais espaço no elenco, seja como zagueiro ou volante, e passou a receber ainda mais oportunidade sob o comando de Filipe Luís. O bom desempenho o levou à lista de pré-convocados de Dorival Júnior para última Data-Fifa.

Léo Ortiz na temporada

O zagueiro estreou pelo Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Palestino, pela Libertadores da América, no dia 10 de abril de 2024. De lá para cá, esteve presente em 31 partidas e acumulou 2.192 minutos em campo, além de marcar um gol com o Manto Sagrado. Léo Ortiz ainda contribuiu com duas assistências aos companheiros nesse período.

