Affair de Everton Cebolinha detona jogador: ‘Tudo por 15 minutos’

Ivana e Everton Cebolinha: influenciadora abriu o jogo sobre affair com o atleta do Flamengo - (crédito: Fotos: Instagram @heybermanelli / Marcelo Cortes/Flamengo)

Apontada como pivô da separação de Everton Cebolinha, Ivana Bermanelli abriu o jogo sobre o affair vivido com o jogador do Flamengo. A influenciadora de 27 anos revelou como conheceu o camisa 19, deu detalhes de sua estadia no apartamento dele e também fez críticas ao comportamento do atleta após o caso vir à tona. As declarações foram dadas ao EXTRA.

De acordo com Ivana, a relação entre eles começou por meio de uma chamada de vídeo no Instagram. Ela acrescenta que o jogador já a seguia e olhava os seus stories “todos os dias”. No início da interação, Cebolinha dizia estar separado de Isa Ranieri, com quem foi casado por oito anos.

“Ele me falou que desta vez foi ela quem quis a separação e que não tinha volta, como das outras em que brigaram, e que foi a ex mesmo quem fez todas as malas dele para sair de casa. Ele alugou um apartamento e estava lá quando ficamos mais próximos. Na minha cabeça, não havia problema nenhum, já que ambos estávamos livres”, explica a influenciadora, que é ex do também jogador Luan Almeida, do Bragantino. Os dois foram casados por quatro anos e têm um filho.

Affair de Everton Cebolinha dá detalhes dos dias no Rio

Em setembro deste ano, Everton convidou Ivana, que mora em Bragança Paulista, para viajar ao Rio. O jogador teria emitido passagens e deixado a influenciadora ficar no apartamento que alugou após a separação. Segundo ela, os dois não circularam juntos pelo apart-hotel para “evitar o bafafá”. Porém, acrescentou que teve a digital cadastrada na piscina”, protocolo necessário para frequentar a área de lazer do Grand Hyatt.

Segundo Ivana, sua estadia foi na maior parte do tempo dentro do apartamento, entre resenhas, vinho e cerveja – ela relava que o jogador gosta de Heineken. Apenas uma vez eles teriam feito um passeio de lancha, porém em carros separados "para despistar". A influenciadora também disse que se envolveu com Cebolinha por ele ter uma "vibe boa, ser carinhoso, pelo menos no começo". Mudança de postura após affair vazar com anúncio de separação Porém, a situação mudou após o nome de Ivana aparecer atrelado ao anúncio da separação entre o jogador e Isa Ranieri. "Ele me mandou uma mensagem escrita assim: 'Conseguiu o que queria, kkkk. Bonita estratégia". E depois me bloqueou de tudo. Nem quis saber da minha versão dos fatos. Mas pediu para que eu negasse que o conhecia, que negasse tudo. E eu disse não. Afinal eu não fiz nada errado", desabafou, antes de revelar sua perplexidade com a postura de Cebolinha ao afirmar que "desconhecia tal pessoa": "Então o cara me deixa exposta à opinião pública, aos xingamentos, sendo julgada como golpista de pensão, amante, maria chuteira… Me chamaram de tudo e mais um pouco. Parece até que eu destruí um casamento. E não fiz isso. (…) Muitas vezes eu mesma falei pra ele voltar para a mulher dele, porque acho que a família tem que vir sempre em primeiro lugar. Daí o cara faz isso? Finge que não é com ele? Se arrependimento matasse… E isso tudo por conta de uma transa de 15 minutos". Ivana lamentou ter se envolvido com Cebolinha em meio a uma separação que, segundo ela, não fazia ideia estar em andamento e que foi provocada por traições do atleta. "Já fui muito traída. Até com a minha dentista, que saía pra jantar comigo e meu ex. Então sei o quanto dói. E não foi culpa minha que o Everton tenha se separado. Acho, inclusive, que eles têm que voltar. Mas antes ele deve perdão a mim e à ex-mulher", concluiu.