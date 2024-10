Fluminense inicia ‘sequência rubro-negra’ para se afastar do Z4 do Brasileirão

Após a pausa para a Data-Fifa, o Fluminense terá pela frente uma sequência de adversários rubro-negros na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Sendo assim, outubro será decisivo para que os comandados do técnico Mano Menezes concretizem um salto na tabela para chegar no mês seguinte com mais tranquilidade.

O primeiro deles acontece nesta quinta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã, diante do Flamengo, pela 30ª rodada. Para este duelo, o técnico poderá contar com os retornos de Diogo Barbosa e Germán Cano, que tenta encerrar um longo jejum de gols diante de sua maior vítima.

Por outro lado, o comandante não poderá contar com Keno e Marcelo, ambos suspensos, e Kevin Serna, que tem uma lesão muscular. O time trabalha para transformar Thiago Silva, Ignácio e Nonato em opções para o clássico, algo que dependerá da avaliação do Departamento Médico nas últimas atividades.

Na sequência, o Tricolor de Laranjeiras mede forças com o Athletico-PR, em jogo atrasado da 17ª rodada da competição nacional, dia 22. Novamente no Maracanã, às 19h30 (de Brasília), a equipe carioca terá a chance de enfrentar um adversário direto na luta contra o Z4. Afinal, a diferença de pontuação entre as duas equipes é curta (31 x 30).

Além disso, na última semana de outubro, o Fluminense visita outro adversário direto na parte de baixo da tabela. Trata-se do Vitória, no dia 26 (sábado), às 16h30 (de Brasília), no Barradão. No primeiro turno, o Leão da Barra levou a melhor no Rio de Janeiro. Agora, o time carioca tenta dar o troco para melhorar sua situação no certame.

