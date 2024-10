Extorquido por cunhada, Hwang Ui-jo se desculpa por vídeos sexuais secretos

SUWON, SOUTH KOREA - OCTOBER 17: Hwang Ui-jo of South Korea controls the ball during the international friendly match between South Korea and Vietnam at Suwon World Cup Stadium on October 17, 2023 in Suwon, South Korea. (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

O atacante sul-coreano Hwang Ui-jo demonstrou “profundo arrependimento” por gravar secretamente relações sexuais com duas de suas ex-parceiras sem consentimento. Os casos ocorreram em 2022 e, de acordo com Ministério Público, o atleta do Alanyaspor, da Turquia, passou por extorsão pela cunhada para não ter os vídeos divulgados publicamente.

Hwang Ui-jo lamentou o ocorrido em depoimento no tribunal da Coreia do Sul, ainda nesta semana. “Não farei mais nada de errado no futuro, apenas meu melhor como jogador de futebol”, iniciou o atacante.

“Peço sinceras desculpas às vítimas que foram afetadas por minhas ações e lamento profundamente a decepção que causei a todos aqueles que se importaram e me apoiaram”, acrescentou.

Extorsão

A gravações aconteceram durante relações sexuais com ex-parceiras, em 2022. Os vídeos chegaram às redes sociais através de um perfil fake da então cunhada, que passou a exigir dinheiro do jogador depois de ter acesso aos conteúdos. Hwang Ui-jo não efetuou o pagamento e acabou exposto pela conta falsa criada no Instagram.

A cunhada acabou condenada a três anos de prisão pela divulgação dos vídeos e tentativa de extorsão. Mas a publicação motivou uma investigação policial contra o atacante para esclarecer o consentimento das mulheres sobre as gravações.

“O conteúdo foi amplamente distribuído dentro e fora da Coreia do Sul (…) A natureza do crime é muito grave”, acrescentou o tribunal, que considera como atenuantes o reconhecimento do crime e o pedido de clemência apresentado por Hwang.

O atleta namorou a cantora Hyomin, do grupo Kpop T-ara, nesse período mas a relação acabou há cerca de um ano.

Hwang Ui-jo na Seleção

O atacante estava na lista de convocados da Associação de Futebol da Coreia do Sul (KFA) para os jogos da Copa Asiática. A seleção, no entanto, optou por afastá-lo até a conclusão do caso. O atacante ainda passará por julgamento.

O atacante de 31 anos disputou 62 partidas e marcou 19 gols pela seleção sul-coreana. Hwang Ui-jo esteve, inclusive, entre os destaques da equipe nacional durante a Copa do Mundo de 2022.

