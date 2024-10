Vai para o FlaxFlu? Gerson se queixa de dores após jogo da Seleção

Gerson, meia do Flamengo, deixou a partida contra o Peru, em Brasília, se queixando de dores. Segundo o jogador, o problema é por conta de uma infamação na unha de um dos pés. Assim, ao relatar o desconforto, ele deixou claro que isso não será um impeditivo para a sua participação no clássico com o Fluminense na quinta-feira (17), no Maracanã.

“Vou chegar (ao Rio) amanhã (quarta-feira), fazer a recuperação e ver com a fisiologia. Quinta-feira estamos lá. Sempre (sobre jogar o clássico)”, respondeu Gerson na zona mista do Estádio Mane Garrincha.

O Coringa rubro-negro foi titular durante toda a partida contra a seleção peruana. Na rodada anterior, contra o Chile, ele entrou no intervalo e ficou em campo até o apito final.

Por conta da alta minutagem com a Amarelinha, a tendência é que Gerson inicie o clássico com o Fluminense no banco de reservas. Um esboço da escalação rubro-negra conta com o meio-campo formado por Allan, Evertton Araújo e Charly Alcaraz.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.