Roger classifica primeiro Gre-Nal pelo Internacional: ‘Marcante na minha vida’

Mesmo com 33 participações em Gre-Nais, o técnico Roger Machado vai fazer sua estreia pelo Internacional no clássico, no próximo sábado (19). Isso porque o comandante conta com um histórico de idolatria no arquirrival. Situação que, praticamente, a torcida colorada já deixou de lado pelos resultados da equipe. Assim, o profissional garantiu que mesmo com o seu passado no Grêmio, o compromisso seguinte será único.

“É um momento especial para todos, especialmente para mim que vivo pela primeira vez desse lado. Cada um tem uma emoção diferente, ele é jogado num momento diferente e esse é um momento inédito para mim. Estou vivendo cada dia de uma vez e desejando aproveitar muito todos esses momentos. É algo que vai marcar na minha vida e marcar com uma vitória a gente sabe como é que funciona”, detalhou o treinador.

Melhor momento do Internacional não é sinônimo de favoritismo

O trabalho de Roger é extremamente positivo. Afinal, permitiu que a equipe engatasse uma sequência de nove jogos de invencibilidade na Série A. De tal modo que fez a equipe deixar a zona intermediária da tabela e passasse a sonhar com uma vaga na próxima edição da Libertadores. Até porque o Internacional, atualmente, ocupa a sexta colocação, com 46 pontos. Por outro lado, o Tricolor Gaúcho faz uma campanha de oscilação na Série A e ainda se preocupa na luta contra o rebaixamento.

Mesmo em um momento melhor em comparação ao arquirrival, o técnico não concorda que há um favoritismo para o Inter. Inclusive, comentou a polêmica em que Renato Gaúcho não participou da preparação completa do Imortal. Tal situação tornou-se até motivo de críticas entre os torcedores gremistas.

“Um favoritismo em clássico a gente sabe que não existe. As duas equipes vivem bom momento no segundo turno. Eu conheço como o Renato funciona e como ele vai mobilizar justamente essa pressão. Independente das motivações do adversário, da organização da semana do adversário, temos que estar olhando internamente para a gente”, explicou o treinador.

Ao ser questionado da presença de Borré, Fernando e Rogel, que ainda estão em recuperação de lesões, o comandante não assegurou que estarão disponíveis. Mesmo assim, Roger tem a esperança de poder contar com pelo menos um deles.

“A gente está buscando recuperá-los para que eles estejam aptos. Hoje, eu não tenho condição de dizer se todos estarão, quem estará à disposição, até porque foram momentos diferentes de lesões e graus diferentes. Penso que ao menos um deles estará conosco, se não no início do jogo, como alternativa no banco”, acrescentou o técnico.

Benefícios e prejuízos com o período livre de treinos graças à data Fifa

Posteriormente, o comandante avaliou as situações positivas e negativas com o período livre de treinos por conta da pausa nas competições por conta da Data Fifa.

“Penso que não tem um cenário ideal, isso vai de acordo com o momento. Às vezes você está num momento bom e quer seguir jogando, às vezes quando você está no reajuste, precisa de um momento para trabalhar. Agora com as paradas da Fifa, tem um cenário que você não está acostumado a lidar. É uma semana atípica com dez períodos de treino, com altas e baixas para trabalhar tudo que precisa, mas que não acumule desgaste para o jogo. Hoje mesmo foi um treino mais baixo para amanhã dar treinos mais altos. Não tem cenário ideal, de acordo com esse momento. Tem também jogadores se recuperando, desse ponto de vista foi importante”, finalizou Roger.

Internacional e Grêmio se enfrentam no próximo sábado (19), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio. Uma vitória permite ao Colorado fechar a temporada com 100% de aproveitamento em clássicos. Tal situação não ocorre há 50 anos. Por sinal, se houver tropeços de Flamengo e São Paulo, a equipe gaúcha pode se aproximar do G4 do Campeonato Brasileiro.

