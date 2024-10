Novo uniforme do Al-Nassr é comparado a modelo da época de Cristiano Ronaldo no Real Madrid

Parecidos? Cristiano Ronaldo com os uniformes do Real Madrid e do Al-Nassr - (crédito: Fotos: Divulgação/Real Madrid/Al-Nassr)

O Al-Nassr divulgou o seu novo terceiro uniforme para a temporada 2024/2025. O anúncio não contou com Cristiano Ronaldo, mas o português acabou virando assunto mesmo assim. Isso porque a camisa está sendo comparada ao modelo utilizado pelo astro nos tempos de Real Madrid.

O uniforme é predominantemente branco, com detalhes em dourado, cores que também são utilizadas pelo Real Madrid em alguns de seus modelos. Um deles, correspondente a temporada 2011/2012, quando Cristiano Ronaldo marcou 60 gols em 55 jogos pela equipe espanhola, acabou lembrado por internautas e comparado a nova camisa do time árabe.

Al Nassr's 3rd kit is confirmed, and it looks really familiar. ???????? pic.twitter.com/kpDfY5Sh8Y — TCR. (@TeamCRonaldo) October 15, 2024

Apesar da ausência do português, nomes como os brasileiros Talisca e Otávio, além do croata Brozovic, participaram do vídeo de divulgação do novo uniforme.

Atualmente, o Al-Nassr soma 14 pontos no Campeonato Saudita e ocupa a 3ª posição.

