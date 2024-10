Chapecoense x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

O Santos encara a Chapecoense nesta quarta-feira (16/10), às 20h de Brasília, na Arena Condá, pela 32ª rodada da Série B do Brasileiro. O Peixe conseguiu voltar a liderança da competição ao vencer o Mirassol na rodada passada e agora está mais próximo do objetivo de voltar para a elite do futebol nacional. Já a equipe catarinense é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento e precisa vencer para evitar a queda para a Série C.

Este jogo importante da Segundona tem a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura a partir das 20h (de Brasília) com um pré-jogo de primeira. Com a bola rolando, a narração é de Elder Vieira.