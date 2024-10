Fortaleza x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h30

O Fortaleza recebe o Atlético Mineiro nesta quarta-feira (16/10) no Castelão, às 21h45 (de Brasília). De um lado, o Leão do Pici segue na briga pelo título, porém tropeçou na última rodada e ficou mais distante do líder Botafogo. Do outro, o Galo ainda almeja uma vaga na próxima edição da Libertadores. Antes da Data-Fifa, o Tricolor cearense perdeu para o Grêmio por 3 a 1, no Rio Grande do Sul, e estacionou nos 55 pontos, a cinco do Alvinegro. O Galo, por sua vez, empatou com o Vitória ocupa a nona colocação, com 40 pontos. No jogo atrasado, o time mineiro bateu o Tricolor gaúcho por 2 a 1.

A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida. A Jornada Esportiva começa a partir das 20h15, de Brasília, sob o comando de João Delfino, que também estará com a narração.