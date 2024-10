Galvão Bueno faz homenagem a Nala, filha de Iza e Yuri Lima

O narrador Galvão Bueno fez uma homenagem para Nala, filha da cantora Iza com o jogador Yuri Lima. A pequena, que nasceu no último domingo (13), ganhou um vídeo especial do experiente jornalista.

Na gravação, Galvão aparece ‘narrando’ o nascimento de Nala.

“Bem amigos da Iza, Nala nasceu! Haja coração!”, diz icônico comunicador da Globo.

Confira o vídeo:

Simplesmente Galvão Bueno narrando o nascimento da Nala! A maior que nós temos ???????? pic.twitter.com/dNyZj6O5vc — IZA Gallery (@izagallery) October 16, 2024

Logo após, a cantora fez uma publicação em seu story para agradecer o gesto de Galvão Bueno.

“Haja coração para esse vídeo que chegou aqui. Nala está chique demais, tá? Obrigada pela narração, titio Galvão Bueno “, escreveu Iza.

Nascimento de Nala e a retomada da relação entre Iza e Yuri Lima

O nascimento de Nala foi anunciado por meio de uma publicação feita pela cantora e pelo jogador. Apesar de não compartilharem a postagem, os dois usaram a mesma foto. Eles estão juntos para viver os primeiros dias da filha. O jogador, inclusive, fez uma postagem no quarto da maternidade.

Contudo, ainda não houve uma confirmação pública de um possível retorno de Iza e Yuri Lima, mesmo com os diversos indícios recentes.

