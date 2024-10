Coritiba x Palmeiras (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Coritiba e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (17/10), às 15h, no estádio Couto Pereira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. O Coxa chega nesta fase da competição, após eliminar o Juventude. Já o Verdão atropelou o União ABC para seguir no torneio.

Como chega o Coritiba

No último dia 2 de outubro, o Coxa Branca superou o Juventude em um jogo emocionante no Couto Pereira, com a classificação sendo decidida nos pênaltis. Afinal, após empate no tempo normal, o Coritiba venceu por 3 a 1 nas cobranças e garantiu vaga na próxima fase. Assim, o Coritiba se prepara para encarar o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil da categoria. Aliás, a equipe paranaense tenta repetir o sucesso de 2021, quando conquistou a Copa do Brasil da categoria e tenta seguir rumo ao bicampeonato.

Como chega o Palmeiras

Já o Verdão não teve dificuldades para chegar nas oitavas de final da competição. Afinal, o Palmeiras bateu o União ABC com um sonoro 12 a 0, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André e seguiu rumo ao sonho do tricampeonato. Aliás, o Alviverde já venceu o torneio da categoria em 2019, quando bateu o Cruzeiro na final e também em 2022, quando venceu o Flamengo na grande decisão. Agora, terá que eliminar o Coritiba para seguir em busca de mais um caneco. Aliás, vale lembrar que a equipe conquistou o Brasileirão Sub-20 recentemente.

CORITIBA X PALMEIRAS

Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

Data e horário: quinta-feira, 17/10/2024, às 15h (de Brasília)

CORITIBA: Roberto Teixeira; Felipe Guimarães, Guilherme Aquino, João Vitor e Renan Gustavo; Henrique Melo, Dani Gruber e Kauhe; Brenno, Matheus Dias e Ruan. Técnico: Moisés Moura.

PALMEIRAS: Deivid; Gilberto, Robson, Benedetti e Arthur; Rafael Coutinho, Patrick e Allan; Thalys, Luighi e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade.

Árbitro: Marco Antonio dos Santos Travessolo – PR

Assistentes: Joao Fabio Machado Brischiliari – PR e Heitor Alex Eurich – PR

Onde assistir: A partida não terá transmissão

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.Heitor Alex Eurich – PR