Grêmio sinaliza reintegração de auxiliar de Renato Gaúcho

Alexandre Mendes, em ocasião, a qual teve de substituir Renato Gaúcho, no comando do Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio apontou que deve reintegrar o auxiliar técnico Alexandre Mendes. Isso porque o processo em que ele era alvo de acusação de suposta violência doméstica foi arquivado na última semana. A Justiça tomou a decisão porque considerou que não havia indícios conclusivos suficientes. Mesmo assim, o Imortal ainda não definiu uma data para o profissional retornar aos trabalhos, mas acrescentou que ocorrerá em breve.

A definição da Justiça de arquivar a ação causou incômodo na ex-companheira de Alexandre, Bibiana Peixoto. Afinal, ela continua realizando publicações em sua conta no Instagram, às quais assegura ter vídeos como prova do ato irregular de Alexandre. Inclusive, Bibiana garante que o auxiliar técnico admite a agressão. O caso ganhou repercussão no fim de setembro e motivou o afastamento do assistente. Aliás, o Grêmio tomou tal atitude como uma medida preventiva, na espera de uma conclusão do caso. Alexandre é membro da comissão fixa de Renato Gaúcho e já comandou diversas vezes a equipe na beira do campo, quando o treinador não esteve disponível.

Durante período de ausências no Grêmio, Marcelo Salles consegue bons resultados

No período em que esteve afastado, o técnico precisou cumprir alguns jogos de suspensão depois que o STJD estabeleceu uma punição por episódio na reta final da derrota para o Bahia, ainda no primeiro turno da Série A. Assim, neste cenário, Marcelo Salles foi quem esteve à frente da equipe em três compromissos. O desempenho da equipe foi positivo, já que não perdeu, e somou sete pontos. No caso, ele conseguiu vitórias sobre o time alternativo do Flamengo, além do Fortaleza, ambos em casa, e um empate com o líder Botafogo.

Vale ressaltar que esta denúncia de violência doméstica tornou-se pública dias antes do confronto com o Rubro-Negro. Desta forma, ele se tornou uma ausência, de maneira inesperada, e Marcelo Salles teve que ser acionado às pressas.

