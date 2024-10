Torcedores do Atlético relatam problemas com ingressos contra o Vasco

Os torcedores do Atlético Mineiro relataram em redes sociais problemas com a venda de ingressos para o confronto contra o Vasco. A partida é válida pela volta da semifinal da Copa do Brasil e será no sábado, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

Assim, grande parte da torcida que tentou comprar o bilhete não conseguiu na hora marcada para abertura da venda. De acordo com relatos, a venda abriu às 10h já esgotada. A carga disponível para torcedores visitantes é de mil ingressos.

Dessa forma, segundo o “ge”, 600 ingressos foram disponibilizados para a compra e outros 400 fazem parte da carga de reciprocidade. Confira a nota do clube abaixo:

“São cerca de mil ingressos, sendo que 400 são de reciprocidade. A venda foi de 600. A procura foi muito grande e por esse motivo os ingressos esgotaram em tão pouco tempo. Sobre essa reciprocidade, é um acordo entre os clubes. Isso existe em todos os jogos, em qualquer competição. É a carga de ingressos que vai para o clube, que distribui para atletas, patrocinadores, parceiros, funcionários, conselheiros e etc”, diz a nota. Atlético e Vasco definem quem vai ser o primeiro finalista da Copa do Brasil. Na primeira partida, o Galo levou a melhor e venceu de virada por 2 a 1, na Arena MRV. Portanto, o clube mineiro tem a vantagem do empate. O outro finalista sairá do confronto entre Corinthians e Flamengo.

