Flamengo x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

O Brasileirão está de volta após o término da Data-Fifa! E para agitar a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (17). No Maracanã, no Rio de Janeiro, a bola rola às 20h (de Brasília). As equipes, aliás, vivem situações opostas na competição. Enquanto o Rubro-Negro, na quarta posição, ainda sonha com o título, o Tricolor, na 16ª, quer se afastar da zona do rebaixamento.

Para o clássico, a expectativa é de muitos rubro-negros no Maracanã. Afinal, eles esgotaram os ingressos do Setor Norte. Por outro lado, o Setor Sul, do Fluminense, não deve contar com um grande número de tricolores.

Onde assistir

O Premiere transmite o clássico carioca.

Como está o Flamengo

O técnico Filipe Luís, que irá enfrentar o seu primeiro clássico na nova função (no profissional), deve mandar a campo um time misto, visando a semifinal da Copa do Brasil no sábado. Assim, nomes como Cleiton, Allan e Evertton Araújo devem ganhar oportunidades.

Gerson, Fabrício Bruno, De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar e Gonzalo Plata, que estivem com as suas seleções na Data-Fifa, devem ficam no banco. O primeiro, aliás, chegou a se queixar de dores no pé esquerdo, por conta de uma unha encravada. O problema, entretanto, não o tirará do jogo.

Como está o Fluminense

No lado tricolor, o técnico Mano Menezes não terá Keno e Marcelo, suspensos. Além disso, Thiago Silva, no departamento médico, também é baixa. Assim como o Flamengo, o Fluminense também teve jogadores atuando na Data-Fifa. No entanto, diferentemente de seus adversários, Arias e Bernal deverão começar entre os titulares.

Além disso, a boa notícia é o retorno de Germán Cano, que cumpriu suspensão na última rodada.

FLAMENGO X FLUMINENSE

Brasileirão-2024 – 30ª rodada

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 17/10/2024, às 20h (de Brasília)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Cleiton e Alex Sandro; Allan, Evertton Araújo e Carlos Alcaraz; Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Filipe Luís.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio (Thiago Silva), Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Ganso; Lima, Arias (Marquinhos) e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Manis (SP) e Marcelo Van Gasse (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

