Matheus Pereira treina, e Lautaro Díaz é dúvida para jogo do Cruzeiro

Após fazer estreia pela Seleção Brasileira, o meia-atacante Matheus Pereira já estava na Toca da Raposa II para o treinamento desta quarta-feira-feira. Um dos destaques do Cruzeiro, o meio-campista era só felicidade depois de ter vivido um dos momentos mais importantes de sua carreira.

Matheus Pereira entrou somente aos 30 minutos do segundo tempo. Assim, o camisa 10 estará à disposição do técnico Fernando Diniz para o jogo contra o Bahia, na sexta-feira, às 21h30, no Mineirão.

“Só alegria, tá doido. Agradecer muito a Deus, todo mundo que participou, me ajudou a chegar lá. Agora vamos por mais, chegar no clube, vamos trabalhar. A vida não é um morango”, disse, em vídeo divulgado no Youtube oficial do Cruzeiro.

No entanto, o técnico não terá Lautaro Díaz segue como dúvida. O argentino continuou com os trabalhos de controle de carga sob acompanhamento do departamento de saúde e performance. Dessa forma, Gabriel Verón e Kaio Jorge ficam como opções no setor. Para substituir Lautaro Díaz, há possibilidade de utilizar Álvaro Barreal mais adiantado ou a escalação de Mateus Vital.

Além dele, o goleiro Cássio voltou a fazer trabalhos parciais com o grupo na Toca da Raposa. Em outra parte, ele fez atividades individuais. O jogador titular teve uma edema na coxa direita, no treinamento da semana passada.

Por fim, Rafa Silva e Kaíque Kenji seguem em transição, enquanto Juan Dinenno continua no departamento médico, se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.