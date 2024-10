Goiás bate o Flamengo e abre vantagem nas oitavas da Copa do Brasil sub-20

O Flamengo perdeu para o Goiás por 4 a 2, no CT Edmo Pinheiro, em Goiânia, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. O destaque da partida foi Halerrandrio, que marcou dois gols para o Esmeraldino – Lucas e Moroni fizeram os outros. Para o Rubro-Negro, Iago, de pênalti, e Shola balançaram as redes

A partida de volta será na próxima quarta-feira (23), também às 17h30 (de Brasília). O local no Rio de Janeiro, no entanto, ainda será definido. Com o resultado na ida, o Goiás pode perder por um gol de diferença que chega às quartas de final.

Na etapa anterior, o Flamengo avançou por conta de goleada de 8 a 1 sobre o Porto Vitória. Já o Goiás passou nos pênaltis pelo Vasco, evitando a reedição da decisão do Campeonato Carioca deste ano.

LEIA TAMBÉ: Flamengo: Filipe Luís não terá trio titular contra o Fluminense

O Goiás foi melhor no primeiro tempo. Logo aos cinco minutos, Lucas abriu o placar. No entanto, o Flamengo empatou em seguida com Iago, de pênalti. Apesar de criar mais chances, o Esmeraldino viu o Rubro-Negro virar o marcador com Shola, aos 35. Não deu tempo para comemorar e Halerrandrio deixou tudo igual.

Por outro lado, no segundo tempo, o Flamengo aparentava estar mais presente no campo de ataque, criando mais situações de perigo. Como o futebol não é uma ciência exata, quem marcou foi o Goiás. Em cobrança de falta ensaiada, Halerrandrio bateu, a bola seria facilmente defendida, mas Shola desviou e enganou o goleiro.

Em seguida, o Rubro-Negro fez uma blitz no ataque e colocou duas na trave, quase que em sequência. Porém, o Goiás foi mais efetivo e acabou fazendo o quarto. Moroni aproveitou passe açucarado de calcanhar e deu números finais à partida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.