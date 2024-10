NBB: Raulzinho acerta com Pinheiros e volta ao Brasil após 13 anos

Raulzinho retorna ao Pinheiros com status de maior estrela do NBB - (crédito: Gabriella Garbim/EC Pinheiros)

A edição 2024/25 do NBB mal começou e já tem novidade de peso. Um dos principais nomes do basquete brasileiro na última década, o armador Raul Neto, o Raulzinho, está de volta ao país após 13 anos no exterior e é o novo reforço do Pinheiros na disputa da elite nacional. O jogador de 32 anos acumula experiência na NBA e na Europa, além da seleção brasileira, e promete ser a referência na equipe paulista na temporada.

“Agora, aqui no Pinheiros, quero ajudar a equipe e passar o máximo para o time que é bastante jovem. Tomei a decisão de vir para essa equipe e entrar na melhor forma possível, ajudar o NBB, onde serei quase um novato. Depois, penso no meu futuro”, disse.

Raulzinho já tem passagem no NBB, quando defendeu as cores do Minas em 2008/09. Depois, partiu para a Espanha, onde atuou por Guipuzcoa e Múrcia até ser draftado para a NBA, com a 47ª escolha, pelo Utah Jazz, em 2013. Ele jogou quatro temporadas na franquia de Salt Lake City, rodou por Philadelphia 76ers, Washington Wizards e Cleveland Cavaliers.

Após os anos nos Estados Unidos, o armador partiu para o Fenerbahçe, da Turquia, em 2023, mas sofreu uma grave lesão no joelho direito enquanto representava o Brasil na Copa do Mundo de Basquete e ficou parado até o pré-Olímpico. A seleção conquistou a vaga em Paris-2024 e Raulzinho jogou no sacrifício, desta vez com um problema na coxa esquerda, mas está mais perto de voltar a ficar 100%.

“Estou na fase de finalização da minha recuperação. O Pinheiros e o (Vitor) Galvani (técnico) abriram as portas para que eu possa treinar da forma que eu preciso. O Pinheiros é um clube que tem uma grande estrutura e isso vai me ajudar. Estou feliz de estar aqui, conheço como trabalha o Galvani e agora é entender a parte técnica e tática”, completou.

Raul já está no Brasil e à disposição da comissão técnica para começar as atividades, mas uma data para a estreia ainda não foi definida. O acordo com a equipe brasileira possui uma cláusula de rescisão imediata em caso de propostas do exterior.

“Primeiro preciso retornar no melhor nível que puder, aí posso pensar em jogar novamente na Europa ou na NBA. Claro que agora, aqui no Pinheiros quero ajudar a equipe e passar o máximo para o time que é bastante jovem. Por isso tomei a decisão de vir para essa equipe e entrar na melhor forma possível, ajudar o NBB CAIXA, onde serei quase um novato para pensar onde será meu futuro”, compartilhou à liga.



Raulzinho completa um hall de sete jogadores na atual temporada da elite nacional que já jogaram na NBA. Além dele, também estão em ação Marquinhos (Vasco), Alex Garcia (Bauru), Scott Machado (Minas), Didi Louzada (Franca), Vitor Faverani (São Paulo) e o dominicano Luis Montero (Minas).