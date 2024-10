América-MG x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

América-MG e Goiás se enfrentam na quinta-feira (17), pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 20h (de Brasília), no Independência. O Coelho ocupa a sétima colocação na tabela, com 48 pontos, e ainda sonha com o acessso à elite. Já o Esmeraldino está na 12ª posição, com 41 pontos.

Onde assistir

A partida entre América-MG e Goiás terá a transmissão do Premiere.

Como chega o América-MG

Após sofrer uma queda significativa na última rodada, o América-MG ainda sonha em chegar no G4. O sonho não parece tão distante, já que a equipe conta com apenas dois pontos a menos que o último colocado da zona de classificação, o Mirassol.

O técnico Lisca, aliás, não terá a disposição o titular Rodriguinho, que vive boa fase no América. Ele cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e ficará de fora do jogo na luta pelo acesso. Assim, as opções são Adyson, Davó, Renato Marques e Vitor Jacaré. No entanto, o treinador, afinal, não poderá contar com Benítez, Daniel Júnior, Felipe Azevedo, Gustavinho e Pedro Barcelos, que seguem lesionados.

Como chega o Goiás

Enquanto isso, o Goiás tenta recuperar o tempo perdido. A equipe vem de uma sequência de instabilidade e ocupando a décima segunda posição, poucas são as chances de uma classificação a esta altura. Nas últimas cinco rodadas, o clube, aliás, teve uma vitória, duas derrotas e dois empates.

Para o confronto, Vagner Mancini terá a volta de Rafael Gava, que esteve suspenso no clássico, mas ainda não sabe se poderá ter Régis, recuperando-se de lesão. Ao menos o treinador não teve novos desfalques por suspensão e poderá mandar até mesmo o time que enfrentou o Vila na última rodada.

AMÉRICA-MG x GOIÁS

Série B do Campeonato Brasileiro – 32ª rodada

Data-Hora: 17/10/24 (quinta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Independência, Belo Horizonte (MG)

Onde assistir: Premiere

AMÉRICA-MG: Elias; Daniel Borges, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Alê, Elizari e Juninho; Adyson, Fabinho e Brenner (Davó). Técnico: Lisca.

GOIÁS: Tadeu; Diego, Lucas Ribeiro (Edson Felipe), Messias e Sander; Marcão, Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Edu (Breno Herculano) e Rildo. Técnico: Vágner Mancini

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Lorival Candido Das Flores (RN) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Paulo Renato Moreira Da Silva Coelho (RJ)

