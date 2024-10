Corinthians x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Athletico-PR nesta quinta-feira (17/10), às 20h, na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, aliás, é direto contra o rebaixamento. Afinal, o Timão é o 18° colocado com 29 pontos e pode deixar a zona de descenso em caso de vitória. Já o Furacão está na 15° posição, com 31 pontos, dois a menos que o Alvinegro e pode entrar no grupo que vai disputar a Série B em 2025 se deixar a capital paulista derrotado.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Corinthians

O técnico Ramón Díaz terá a presença o volante José Martínez. Afinal, o volante estava com a seleção da Venezuela para a disputa das Eliminatórias, mas, suspenso na rodada do meio desta semana, retornou antes do previsto. Contudo, o paraguaio Angel Romero e o equatoriano Félix Torres, que também foram convocados, continuam ausentes. Além disso, o treinador terá os retornos de Fagner, Romero e André Ramalho, que cumpriram suspensão no empate contra o Internacional. Além deles, o volante Alex Santana e o atacante Talles Magno podem voltar a ser relacionados após deixarem o departamento médico.

Como chega o Athletico-PR

Já o técnico Lucho González tem um quebra-cabeça para montar para o embate contra o Corinthians. Isso porque Kaíque Rocha e Madson estão fora, suspensos. Assim, se quiser manter a formação com três zagueiros, o treinador terá que fazer mudanças significativas. Lucho deve promover o retorno de Thiago Heleno, liberado pelo departamento médico, mas a terceira vaga ficaria em aberto. Uma das alternativas é promover a estreia do zagueiro Marcos Victor, contratado por empréstimo na última janela de transferências. Outra opção é improvisar Esquivel como zagueiro e escalar Fernando na lateral-esquerda. No meio de campo, Christian está de volta após cumprir suspensão e disputa vaga no setor com Erick e Zapelli. Por fim, liberado pelo DM, Pablo deve voltar ao time.

CORINTHIANS X ATHLETICO-PR

Brasileirão-2024 – 30ª rodada

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data e horário: quinta-feira, 17/10/2024, às 20h (de Brasília)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Romero (Memphis ou Talles Magno) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

ATHLETICO-PR: Mycael; Thiago Heleno, Gamarra e Esquivel (Marcos Victor); Cuello, Gabriel, Erick e Fernando; Zapelli (Christian), Canobbio e Pablo (Mastriani). Técnico: Lucho González

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio – GO

Assistentes: Fabricio Vilarinho Da Silva – GO e Leone Carvalho Rocha – GO

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro – RN

