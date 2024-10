Cruzeiro bate Cuiabá e abre frente por vaga nas quartas da Copa do Brasil Sub-20

O Cruzeiro saiu em vantagem na disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Nesta quarta-feira (16), os Crias da Toca derrotaram por 2 a 1 o Cuiabá no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, na partida de ida das oitavas do torneio.

Ruan Índio, de cabeça, abriu o caminho para o triunfo. Gui Meira, já no segundo tempo, ampliou para a Raposa, finalizando na saída do goleiro Felipe. O time matogrossense reagiu e descontou na reta final. O empate só não veio porque o goleiro Otávio defendeu um pênalti.

Os times voltam a duelar na próxima quarta-feira (23), desta vez no CT do Dourado, o Manoel Dresch. Um empate assegura o Cruzeiro na próxima fase.

???? Fim de jogo e vitória dos Crias! O Cruzeiro venceu o Cuiabá por 2 a 1 na Copa do Brasil Sub-20. ?? Otávio defendeu um pênalti e Gui Meira marcou o gol no segundo tempo. O jogo de volta será no dia 23/10, em Cuiabá. Vamos pela classificação, Crias! ????#CRUxCUI | 2-1 |… pic.twitter.com/4u53scrTN3 — Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) October 16, 2024

