Jogo de despedida de Adriano Imperador tem primeiros nomes confirmados

O jogo de despedida de Adriano Imperador já tem grandes personagens do futebol confirmados. Nomes como Zico e Junior, nomes marcados na história do Flamengo, estarão presentes na festa no dia 15 de dezembro, no Maracanã. A partida será entre ex-companheiros do Rubro-Negro e da Inter de Milão, da Itália.

Além deles, Petkovic, Athirson, Zé Roberto, Léo Moura, Vagner Love, Ronaldo Angelim, Júlio César, Reinaldo, Toró, Sávio, Edilson, Denilson, que atuaram ao lado de Adriano com a camisa do Flamengo, estarão presentes. Maicon (lateral), Emerson Sheik, Aloísio Chulapa, Beto são os jogadores também confirmados para o grande dia.

“O que era um sonho, está se tornando realidade. Estou muito feliz por contar com a presença de tantos craques e amigos no meu jogo de despedida, e ansioso para que chegue logo. Será uma grande festa”, comemorou o Imperador.

Adriano Imperador é ídolo dos dois times

Adriano Imperador surgiu no Flamengo e atuou na base rubro-negra entre 1990 e 1999. Depois, no profissional em duas passagens: em 2000 e 2009. Ao todo, foram 94 partidas e 46 gols no profissional do clube Rubro-Negro. Além disso, conquistou o bicampeonato carioca, Copa dos Campeões e Campeonato Brasileiro.

Entre 2001 e 2009, Adriano, afinal, defendeu a Inter de Milão. Por lá, fez 177 jogos, marcou 74 gols e conquistou sete títulos: quatro campeonatos italianos, duas Copas da Itália e uma Supercopa da Itália. Além disso, ainda ganhou o apelido de Imperador, que virou seu “sobrenome”.

