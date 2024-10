Marlon responde provocação de goleiro do Lanús: ‘Tirar a pressão deles’

Marlon respondeu ao goleiro do time argentino e adversário na Sula - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O goleiro do Lanús, Nahuel Losada, afirmou que levará o título da Sul-Americana para os torcedores argentinos em entrevista nesta semana. No entanto, o lateral-esquerdo Marlon, do Cruzeiro, respondeu ao adversário, mas preferiu evitar polêmicas.

As equipes disputarão uma vaga na final da competição internacional nos dias 23 e 30 de outubro. Fora de campo, o goleiro do Lanús já iniciou o duelo, mas Marlon preferiu manter a humildade.

“Não adianta só falar ou pedir lá para cima, se não executar. Temos total consciência do que fazer. Não se define num jogo. Acredito que esse tipo de mensagem é para desestabilizar ou tirar a pressão do adversário. Mas sabemos que, com muita humildade, podemos conquistar nosso objetivo”, disse o lateral Marlon, em entrevista ao grupo Globo.

“Entendemos. Se eu jogasse pelo Lanús, Corinthians ou Racing, também faria o mesmo tipo de declaração. O microfone está à disposição de todos, e cada um se expressa como acha melhor. Acho normal ele dizer que confia na equipe dele. Ele está certo, tem que confiar nos companheiros. Assim como eu confio no Cruzeiro e na torcida. Temos total condição de desempenhar um bom papel e sair vencedores”, destacou o jogador celeste e titular de Fernando Diniz.

O Cruzeiro busca o inédito título da Copa Sul-Americana e, consequentemente, a classificação para a Libertadores de 2025. No entanto, decidirá a vaga na grande final fora de casa.

