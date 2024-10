Romero volta a treinar pelo Corinthians após jogar pelo Paraguai

Romero fica à disposição do técnico Ramón Díaz - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians )

O Corinthians encerrou a preparação para o jogo contra o Athletico, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, a grande novidade no treinamento foi a presença do atacante Ángel Romero, que serviu a seleção paraguaia na última data Fifa.

Além do paraguaio, o volante venezuelano José Martínez também fica à disposição da comissão técnica. O zagueiro Félix Torres, no entanto, serviu a seleção equatoriana na data Fifa e não chegou a tempo para ajudar o Timão contra o Furacão.

A tendência é que o Corinthians conte com o volante Alex Santana e o meia-atacante Talles Magno. Já o lateral direito Fagner e o zagueiro André Ramalho cumpriram suspensão no empate com o Internacional e retornam.

Assim, o provável Corinthians para o jogo de quinta deve ter: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Mahteus Bidu; José Martínez, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay.

A bola rola para Corinthians e Athletico nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. O duelo, aliás, é de extrema importância por ambas as equipes, que lutam para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileiro.

