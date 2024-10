Santos sai na frente, mas perde de virada para Chapecoense

O Santos decepcionou e voltou a ser derrotado na Série B. O Peixe chegou a abrir o placar, mas cedeu a virada e perdeu para a Chapecoense por 3 a 2, nesta quarta-feira (16), na Arena Condá, pela 32ª rodada da segunda divisão. Guilherme e Otero fizeram os gols santistas, enquanto Mário Sérgio, Marcelinho e Rafael Carvalheira marcaram para a equipe catarinense.

Com a derrota, o Santos permaneceu com 56 pontos e ainda pode perder a liderança para o Novorizontino. Já a Chapecoense, por sua vez, sobe para 13º com 37 e se afasta da zona de rebaixamento. O Peixe volta a campo na terça-feira (22), às 19h (de Brasília), contra o Ceará, na Vila Belmiro, enquanto a Chape recebe o Goiás, segunda (21), às 20h, na Arena Condá.

Santos sai na frente, mas cede virada

O primeiro tempo foi animado em Chapecó. Em boa fase na temporada, a Chapecoense foi ligeiramente superior, conseguindo gerar perigo principalmente pelos lados. Entretanto, foi o Santos quem abriu o placar, aos 43 minutos do primeiro tempo, com gol de cabeça de Guilherme. A vantagem do Peixe, no entanto, não durou muito, e a Chape chegou ao empate aos 47, com Mário Sérgio.

Já na etapa final, a Chapecoense teve mais atitude e dominou as ações. O time catarinense foi empurrando o Santos para a defesa e, de tanto insistir, conseguiu a virada aos 22 minutos, com Marcelinho. Em vantagem, a Chape resolveu jogar no erro do Peixe, que por sua vez era previsível com a bola. Assim, Carvalheira aproveitou erro de Giuliano e ampliou. No fim, os paulistas descontaram com Otero, mas era tarde.

Chapecoense 3 x 1 Santos

32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 15/10/2024, às 20h(de Brasília)

Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

Chapecoense: Léo Vieira; Marcelinho (Eduardo Doma, min. 42’/2ºT), Bruno Leonardo, João Paulo e Walter Clar; Tárik (Auremir, min. 31’/2ºT), Rafael Carvalheira e Marlone (Lucas Buchecha, min. 42’/2ºT); Marcinho (Giovanni Augusto, min. 25’/2ºT), Italo e Mário Sérgio (Jenison, min. 31’/2ºT). Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont (Hayner, min. 39’/2ºT), Jair, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Sandry (Serginho, min. 31’/2ºT) e Giuliano (Laquintana, min. 39’/2ºT); Willian (Otero, min. 14’/2ºT), Guilherme e Wendel Silva (Julio Furch, min. 14’/2ºT). Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Daniel Henrique Da Silva Andrade (DF)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Gols: Guilherme, aos 43′ do 1ºT (0-1); Mário Sérgio, aos 47′ do 1ºT (1-1); Marcelinho, aos 22′ do 2ºT (2-1); Rafael Carvalheira, aos 33′ do 2ºT (3-1); Otero, aos 41′ do 2ºT (3-2)

Cartões amarelos: Marcelinho (CHA)

