Carille lamenta falhas do Santos e vê resultado ruim pelo título

Fábio Carille lamentou a derrota do Santos para a Chapecoense, mas ainda acredita no título da Série B - (crédito: Foto: Divulgação/Santos)

Em uma noite pouco inspirada, o Santos decepcionou e foi derrotado pela Chapecoense por 3 a 2, de virada, nesta quarta-feira (16), na Arena Condá, pela 32ª rodada da Série B. Dessa forma, o Peixe pode voltar a perder a liderança em caso de vitória do Novorizontino. O técnico Fábio Carille lamentou as falhas defensivas e vê o resultado ruim na briga pelo título.

“Existiram erros para que o adversário pudesse fazer os gols. Tínhamos alertado e trabalhado. O resultado é ruim para questões de título, mas vamos brigar até o fim pelo acesso e, depois, pelo título da Série B”, disse Carille.

O Santos saiu na frente com Guilherme, mas a vantagem durou menos de cinco minutos, e a Chapecoense empatou antes do intervalo, aos 47, com Mário Sérgio. Na etapa final, o time catarinense foi dominante. Assim, virou o placar com Marcelinho, aos 22, e ampliou com Rafael Carvalheira, aos 33. Otero descontou aos 41, mas era tarde para uma reação.

Com a derrota, o Santos permaneceu com 56 pontos e ainda pode perder a liderança para o Novorizontino. Já a Chapecoense, por sua vez, sobe para 13º com 37 e se afasta da zona de rebaixamento. O Peixe volta a campo na terça-feira (22), às 19h (de Brasília), contra o Ceará, na Vila Belmiro, enquanto a Chape recebe o Goiás, segunda (21), às 20h, na Arena Condá.

