Paiva admite que ‘jogo não encaixou’ em derrota e quer Vasco competitivo contra o Atlético

O técnico Rafael Paiva admitiu que o jogo do Vasco não encaixou na derrota para o São Paulo, nesta quarta-feira, em Campinas, pela 30ª rodada do Brasileirão. O treinador indicou que o gol cedo atrapalhou as pretensões, mas pontuou que o time não conseguiu a reação e que tentativa com Coutinho e Payet juntos não deu certo.

“Um jogo que hoje não encaixou de novo. Tentamos colocar Coutinho e Payet para ter um pouco mais de posse de bola, ter o controle do jogo em alguns momentos. Sofremos, em dois jogos, algo que tínhamos conseguido estabilizar: tomar gol cedo. De novo tomamos um gol cedo, que te prejudica muito na estratégia de tentar ficar mais com a bola. O time do São Paulo é muito rápido na transição. Tivemos uma chance muito clara de empatar o jogo, mas não conseguimos”, disse.

O Vasco, aliás, agora vira a chave para o jogo decisivo na semifinal da Copa do Brasil. Após perder por 2 a 1 para o Atlético-MG na ida, o clube carioca precisa vencer por um gol de diferença para forçar a disputa de pênaltis. Rafael Paiva, afinal, pediu acima de tudo para o time competir.

“A respeito da estratégia (contra o Atlético-MG), a gente tem que competir muito. Não posso falar aqui o que vou fazer antes, até para não dar nenhuma arma para o Atlético-MG. Mas a gente sabe que vai ter que competir muito. O Atlético-MG é uma equipe muito qualificada, já tem uma vantagem. Para corrermos atrás, temos que estar muito estruturados, organizados e competir muito”, destacou.

Mais trechos da coletiva de Paiva:

Decisão contra o Galo: “A respeito de sábado, é o jogo mais importante nos últimos 11 anos. Temos total clareza do que temos que fazer: ganhar o jogo, tentar buscar a final. É importantíssimo pra história do Vasco, pra nossa equipe. É uma guerra. Não tem muito o que fazer de treino, temos duas sessões, vamos chegar (no Rio de Janeiro) amanhã à tarde. Mas temos total clareza de como temos que disputar o jogo. Sendo o jogo mais importante do ano, a gente tem que se doar completamente para buscar essa final.”

Equlíbrio: “Acho que os dois. Temos que estar equilibrados, eu falava muito isso no começo. Acho que conseguimos reduzir o número de gols que tomamos. Desde que cheguei, nosso saldo ainda é positivo, fizemos mais do que tomamos. Realmente nos incomoda, o nível dos jogos é sempre muito alto na Série A. Todos os jogos são muito difíceis, na Copa do Brasil também. Temos que buscar esse equilíbrio, de defender bem e fazer os gols, sabendo que os jogos são difíceis.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.