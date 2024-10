Apesar do empate, Alan Kardec afirma que Atlético sai de cabeça erguida

Alan enaltece atuação do Galo no Castelão - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético foi ao Castelão nesta quarta-feira (16) enfrentar o Fortaleza e, mesmo atuando com um time reserva, poderia ter conquistado os três pontos fora de casa. Afinal, viu o adversário ter dois jogadores expulsos e conseguiu segurar o empate por 1 a 1. O resultado deixa o time em nono lugar, com 41 pontos.

O atacante Alan Kardec, que foi um dos jogadores que teve oportunidade no Castelão, falou sobre o empate ao final do duelo, onde teve uma atuação discreta.

Leia sobre o jogo: Em jogo marcado por expulsões, Fortaleza segura o Atlético e garante empate

“Acho que foi um jogo dividido, nas duas partes. Sabíamos que enfrentaríamos uma grande equipe aqui, que tem grandes ambições no campeonato, na parte de cima da tabela. No primeiro tempo, acabamos sofrendo um pouco mais. Na segunda etapa, logo de cara, começamos a criar algumas jogadas, mas tivemos a oportunidade de fazer um gol logo em seguida. Ficamos com um e, consequentemente, com dois homens a mais em campo. Criamos, finalizamos, lutamos; sabia que seria um jogo difícil, com uma equipe um pouco mexida, mas saímos de cabeça erguida. Acho que faz parte do futebol e estou muito orgulhoso do que fizemos aqui hoje”, disse o atacante do Galo.

Atlético agora terá jogos pelas Copas

Agora, o Atlético vira a chave do Brasileirão e terá duas semifinais pela frente: primeiro, a Copa do Brasil contra o Vasco, no segundo jogo da semifinal da competição. O jogo será sábado em São Januário. Depois, medirá forças contra o River Plate na Arena MRV, iniciando a briga para chegar à final da Libertadores.

