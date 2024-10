Convocados do Palmeiras retornam aos treinos nesta quinta-feira

BARRANQUILLA, COLOMBIA - SEPTEMBER 10: Richard Rios of Colombia controls the ball during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Colombia and Argentina at Roberto Melendez Metropolitan Stadium on September 10, 2024 in Barranquilla, Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

Após a data Fifa de outubro, o Palmeiras contará com o retorno de seus jogadores convocados pelas seleções para o treinamento nesta quinta-feira (17). Weverton esteve com a Seleção Brasileira, Gustavo Gómez com o Paraguai, e Richard Ríos com a Colômbia.

O goleiro Weverton, que estava em Brasília, não entrou em campo com a camisa amarelinha nas vitórias contra o Chilhe e Peru. Mas mesmo assim, ganhou folga do clube na última quarta-feira, segundo o site Uol. Com isso, chega descansado para a sequência de treinos antes do confronto contra o Juventude.

Pelo Paraguai, Gustavo Gómez atuou os 90 minutos dos dois jogos disputados. Com a situação parecida, Richard Ríos também foi titular pela Colômbia, mas foi substituído na primeira partida, contra a Bolívia. Assim, o Palmeiras terá apenas três ausências nos próximos treinos: Piquerez, Bruno Rodriguez e Maurico estão lesionados. Para a partida contra o Juventude, Abel Ferreira também não poderá contar com Gabriel Menino, que foi expulso no último jogo.

O confronto está marcado para acontecer no próximo domingo (20), às 20h (horário de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca de mais um título nacional, o Verdão está na segunda colocação da tabela, a três de diferença para o líder Botafogo.

