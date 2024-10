Sob o comando de Paiva, Vasco sofre pela primeira vez três gols na mesma partida

Às vésperas do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, o Vasco sofreu sua pior derrota sob o comando do técnico Rafael Paiva. Diante do São Paulo, a equipe carioca não teve uma boa atuação e viu o adversário ter um amplo domínio no triunfo por 3 a 0, em Campinas.

Além disso, o Cruz-Maltino aumentou o jejum na temporada, visto que não vence desde o dia primeiro de setembro, quando derrotou o Vitória, em Salvador. Desde então, são sete jogos sem vencer (quatro derrotas e três empates). Antes disso, o time de São Januário acumulava oito partidas sem perder na temporada, o que fez com que a torcida sonhasse com uma vaga na Libertadores.

Estratégia naufragou

Em campo, o treinador optou por lançar, pela primeira vez, Philippe Coutinho e Payet juntos, algo que não surtiu o efeito esperado. Apesar de ter mais posse de bola que o adversário, a equipe foi apática e não esboçou qualquer reação ao sofrer um gol logo nos primeiro dez minutos.

“A respeito da estratégia (contra o Atlético-MG), a gente tem que competir muito. Não posso falar aqui o que vou fazer antes, até para não dar nenhuma arma para o Atlético-MG. Mas a gente sabe que vai ter que competir muito. O Atlético-MG é uma equipe muito qualificada, já tem uma vantagem. Para corrermos atrás, temos que estar muito estruturados, organizados e competir muito”, afirmou.

“Sobre o que o Atlético-MG fez (de poupar titulares), é estratégia deles. A gente sabe que precisa pontuar rápido no Brasileiro, então precisávamos tentar buscar aqui um resultado melhor, porque não conseguimos nos últimos jogos, para buscarmos uma pontuação que a gente consiga jogar mais tranquilo para frente, que não sofra como o Vasco sofreu nos últimos anos. Por isso optamos. Tínhamos uma semana parada. Não tenho dúvida que isso não vai atrapalhar o jogo contra o Atlético-MG, estaremos 100% para buscar essa vitória”, completou.

A tarefa do treinador agora é recolocar o Vasco nos trilhos para garantir a vaga na final da Copa do Brasil. No próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), o time recebe o Atlético-MG e necessita vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Caso vença por apenas um, em São Januário, a definição do finalista será na disputa de pênaltis.

