Ausência de Alan Franco no jogo contra o Vasco foi por recomendação jurídica

Alan Franco não entrou em campo na vitória do São Paulo sobre o Vasco por 3 a 0 na última quarta-feira (16), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o clube retirou o zagueiro dos relacionados da partida.

O motivo para a decisão foi por uma recomendação jurídica, por precaução, devido ao julgamento do STJD por expulsão na Copa do Brasil. Na ocasião, Alan Franco foi expulso nos minutos finais da partida das oitavas de final do torneio, no dia 8 de agosto. Sua expulsão se deu após ele chutar a bola em direção à torcida rival, provocar uma confusão, trocar empurrões com Thiago Galhardo e dar uma cabeçada no meia.

O zagueiro cumpriu suspensão automática na fase seguinte, na derrota do Tricolor para o Atlético-MG por 1 a 0, no dia 28 de agosto. Mas apesar disso, Alan também foi denunciado pela Procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por provocar a torcida (artigo 258-A) e praticar agressão física (254-A). Porém, o jogador foi julgado no dia 30 de setembro, quando já havia cumprido a suspensão contra o Galo.

Com isso, o São Paulo fez duas consultas ao STJD, uma no dia 10 de outubro e outra nesta quarta-feira. Então o clube foi informado que Alan Franco precisa cumprir uma partida de suspensão devido ao julgamento realizado em 30 de setembro. Portanto, segundo o ge, o setor jurídico do Tricolor aconselhou o departamento de futebol a não escalar Alan Franco para a partida contra o Vasco, e o clube seguiu a orientação.

Zubeldía falou sobre a surpresa de não poder contar com o jogador

“Sabe quando soube que o Alan não poderia jogar? Hoje. Nos confirmaram hoje que o Alan não poderia jogar. Às 16h. Apenas às 16h nos inteiramos que o Alan não poderia jogar. Mas não teve desculpa. Falei com os jogadores e coloquei o Ruan. Pode ser que falte uma ou outra peça, mas valorizo o que fazem os jogadores”, comentou o técnico em sua entrevista coletiva pós jogo.

