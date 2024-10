Augusto Melo não concordou com o aumento dos ingressos do Corinthians

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, não estava ciente dos valores dos ingressos divulgados para a volta da semifinal na Copa do Brasil, contra o Flamengo, no próximo domingo (20). A decisão do aumento não passou pelo aval do dirigente, que estava no Paraguai, para reunião na sede da Conmebol.

Augusto sabia que haveria um aumento, uma decisão definida no começo da temporada, mas não concordou com os valores que apresentariam à torcida. Com isso, na última segunda-feira, o mandatário solicitou a redução dos preços. Segundo o portal Uol, uma reunião com representantes de diversos departamentos no dia seguinte decidiu manter o preço elevado. Porém, a equipe tomou essa escolha enquanto Augusto estava a caminho do Paraguai.

Na última quarta-feira (16), o clube divulgou o preço dos ingressos, que gerou uma repercussão negativa entre os torcedores. Isso porque os valores chegaram a até R$ 250 a mais que o preço base em alguns setores. Em seu retorno ao Brasil, o presidente conversou com membros da Gaviões da Fiel e mandou aplicar a precificação do Campeonato Brasileiro nas vendas. O Corinthians divulgou um comunicado informando o recuo dos preços.

Veja a nota oficial do Corinthians

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que, por determinação do presidente Augusto Melo, que esteve no Paraguai para uma reunião na Conmebol e para acompanhar a delegação feminina na Libertadores, os valores regulares dos ingressos para a semifinal da Copa do Brasil foram restabelecidos para os preços do Campeonato Brasileiro.

O retorno ao modelo original significa que isso engloba a política de descontos do valor de face dos ingressos para Fiel Torcedor, Conselho e demais públicos. Os torcedores que já adquiriram o ingresso pelo valor mais alto serão reembolsados e terão a prioridade na compra do novo ingresso”, informou o clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.