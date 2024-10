Cruzeiro vai à Justiça contra o Inter por dívidas referentes a Wesley e Mauricio

O Cruzeiro promete entrar com ação na Câmara Nacional de Resolução e Disputas (CNRD) contra o Internacional. Afinal, a clube mineiro cobra o pagamento de dívidas referentes ao meia Maurício e ao atacante Wesley.

Dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Loureço afirma que o Colorado precisa quitar R$ 7 milhões em débito referente à compra de Wesley. O mandatário ainda diz que os gaúchos possuem pendências com relação a Mauricio, que já foi negociado com o Palmeiras na última janela de transferências.

“Vamos entrar na Justiça. O Inter nos deve um valor de R$ 7 milhões. E ainda deve pelo Mauricio. Eles não pagam ninguém. E eu estou pagando (o Wesley) para o Palmeiras”, declarou Pedro Lourenço, à “Rádio Itatiaia”.

O Cabuloso notificou o Inter em setembro por conta do atraso no pagamento na contratação de Wesley. Os gaúchos deveriam ter quitado a parcela de R$ 2,8 milhões em julho. No entanto, ainda está em débito.

Wesley foi contratado pela gestão de Ronaldo Fenômeno no início de 2023 por R$ 16 milhões. Contudo, na Toca da Raposa, ele não se firmou, sendo negociado com o Colorado este ano. Dessa forma, no Beira-Rio, voltou a ter protagonismo e vem sendo um dos grandes nomes da temporada.

Por outro lado, Mauricio deixou o Cabuloso rumo ao Inter em 2020, em uma troca que envolvia o atacante William Pottker. Nas tratativas, o Cruzeiro ficou com 50% do atacante, enquanto o Colorado comprou 40% dos direitos econômicos do agora jogador do Palmeiras.

