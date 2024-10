Milito, do Atlético, espera poder contar com laterais em jogo contra o Vasco

“Falaremos com eles, falaremos com o corpo médico para ver se já estão aptos para jogar. Caso estejam, será muito positivo para nós. (…) Temos que contar com todos os jogadores possíveis, mas a 100%. Avaliaremos se podem jogar ou não. Teremos uns dias pela frente. Mas seria perfeito para mim contar com a maior quantidade de jogadores”.

Com isso, Arana e Rubens têm mais dois dias de recuperação para serem reavaliados antes da viagem do Galo para o Rio de Janeiro.

Atlético tem outros desfalques

O Atlético Mineiro, por sua vez, tem outros desfalques certos para a partida: Zaracho, Bernard e Cadu. Estes dois últimos, com lesões no joelho, não atuam mais nesta temporada, ou seja, apenas o argentino tem a possibilidade de voltar a atuar ainda este ano. Ele estava com um problema no púbis, passou por uma cirurgia no fim de agosto e já vem realizando trabalhos no campo.

Vasco e Atlético Mineiro se enfrentam neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Galo venceu o primeiro jogo de virada por 2 a 1, portanto, tem a vantagem do empate na decisão.