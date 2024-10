Renato Augusto segue sem espaço no Fluminense; Mário analisa contratação

Renato Augusto em ação com a camisa do Fluminense - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

No primeiro semestre de 2024, duas contratações chamaram a atenção no Fluminense: Douglas Costa e Renato Augusto. Com passagens pela seleção brasileira, ambos não viviam um bom momento na carreira e chegavam para compor o elenco. Diante disso, não conseguiram ter regularidade ao longo da temporada mesmo após entrarem bem na decisão da Recopa Sul-Americana.

Dessa forma, no duelo com a LDU, do Equador, no Maracanã, os dois tiveram uma boa participação, sendo que o meio-campista sofreu o pênalti decisivo. Segundo o presidente do Tricolor, Mário Bittencourt, muitos elogiaram as contratações naquele momento, logo após a conquista inédita.

“Não existe carta branca (para realizar contratações). Tem um departamento de scout, um diretor-executivo, tinha um diretor de planejamento, o treinador, senta e monta o elenco. Quem está de fora não pode ser lúdico, como Football Manager. Ninguém trabalha assim”, justificou Mário, em live ao canal Soda Nense, no youtube.

“Eu saí do Maracanã depois do título da Recopa e estava todo mundo super encantado porque no segundo tempo o Douglas Costa entrou, fez uma boa partida e o Renato Augusto sofreu o pênalti. É mentira o que estou falando? Recebi uma série de mensagens assim: “Parabéns, contratou jogadores para compor elenco e já nos deram o primeiro título”. Aí de repente o fio vira. Daí corrigimos o rumo no meio da temporada e trouxemos outros jogadores”, completou.

Números do meio-campista

Vale lembrar que Douglas Costa, após 22 jogos e apenas sete meses de uma conturbada relação, deixou o clube carioca em julho. Tempos depois, o atacante acertou com o Sydney FC, da Austrália, com dois anos de contrato. Renato Augusto, por sua vez, não entra em campo tem mais de dois meses e segue sem espaço com o técnico Mano Menezes.

Desde sua chegada ao Fluminense, o meio-campista atuou em 27 partidas, obtendo nove vitórias, sete empates e 11 derrotas e estufou a rede em apenas uma oportunidade. Sob a batuta do técnico Mano Menezes, foram apenas 49 minutos.

