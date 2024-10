Vasco divulga informações sobre treino aberto desta sexta

O Vasco divulgou, nesta quinta-feira (17), as informações para o treino aberto desta sexta-feira (18), véspera do duelo contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil. O treino terá início às 10h (de Brasília), em São Januário, e terá entrada gratuita para os torcedores.

Os mesmos, porém, devem confirmar a presença via site. O próprio clube difundiu as instruções (veja abaixo) para quem quiser apoiar o time no último treino antes da partida. Vasco e Atlético se enfrentam no sábado (19), às 18h30, também no Caldeirão cruz-maltino, pelo jogo de volta da semifinal. Caso vença por dois ou mais gols, o Gigante da Colina avança de maneira direta à final.

Confira as instruções divulgadas pelo Vasco

O Vasco da Gama fará um treino aberto no dia 18/10, sexta-feira, às 10h, no Caldeirão de São Januário, e os ingressos para confirmação de presença neste treino estarão disponíveis nesta quinta-feira (17/10), a partir das 12h.

ATENÇÃO: TODOS OS ACESSOS PARA ESTE TREINO SERÃO ATRAVÉS DE QRCODE.

Dos setores

Setor Arquibancada:

Sócios e Público Geral: R$0,00 (Sem custo)

Setor Social:

Sócios e Público Geral: R$0,00 (Sem custo)

Da abertura e encerramento dos Check-ins

Abertura do Check-in online – Sócios e Público Geral: 17/10 às 12h

Encerramento das vendas online: 18/10 às 10:30h

Onde garantir

Sócios Gigante: sociogigante.com/ingressos

Sócio Estatutário: sociovasco.com.br

Público Geral: vasco.eleventickets.com

IMPORTANTE

O Check-in on-line é limitado a um ingresso por cadastro.

SOBRE MENORES DE 12 ANOS

Crianças até 12 (doze) anos com documento original: Não é necessário o check-in.

Do acesso

Forma de acesso ao estádio: QRCODE – Sócio e Público Geral.

Arquibancada: Portão 5

Social: Portão principal e 19.

Abertura dos portões: 8h

Fechamento dos portões: 11h

