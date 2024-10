Vice do Grêmio assegura comprometimento máximo no clássico: ‘Foco total’

O Grêmio vê o clássico com o Internacional, no próximo sábado (19), no Beira-Rio, como a oportunidade de conquistar um incentivo a mais. Principalmente na reta final desta temporada, que é aquém das expectativas, segundo avaliação interna e entre os torcedores. Assim, o Tricolor Gaúcho concentrará todas as suas forças no Gre-Nal para encerrar sua campanha no Campeonato Brasileiro com um saldo positivo.

O vice-presidente de futebol do Imortal, Antônio Brum, frisou que esta é a intenção. Mesmo que a equipe não conquiste uma vitória, não haverá uma mudança no planejamento traçado pelo clube.

“Ganhar um Gre-Nal é sempre mais gostoso. Estamos muito motivados para fazer uma reta final de temporada e tentar compensar tudo que aconteceu por fatores que a gente já debateu. Então, o foco é total no jogo. Eu posso garantir para o torcedor que o Grêmio vai fazer um jogo muito forte no sábado e se Deus quiser sair com um excelente resultado”, detalhou o dirigente.

Antônio Brum diminui polêmica no Grêmio, que envolve Renato

Ainda durante a data Fifa, o grupo gremista recebeu quatro dias de descanso. Posteriormente, o grupo se reapresentou, na última segunda-feira (14). A situação é que Renato Gaúcho ganhou um dia a mais de folga e voltou aos trabalhos na última terça. Desta forma, tal cenário motivou críticas da torcida.

Com isso, o vice de futebol comentou o episódio, minimizou a polêmica e justificou que a ausência não interferiu na preparação. Além disso, expôs que foi algo definido com antecedência entre o treinador e a diretoria.

“A folga que o Grêmio concedeu aos funcionários foi previamente combinada e atrelada ao bom resultado contra o Fortaleza. A CBF marcou esse jogo contra o Atlético-MG e a folga foi empurrada para a frente. Tivemos uma semana cheia para trabalhar. O Renato entra na parte técnica, tática e anímica. O que não foi trabalhado na última segunda-feira”, esclareceu Brum.

Provocação ao Internacional

Além da rivalidade, o próximo Gre-Nal ganhou como ingrediente ainda a controversa escolha de Bruno Arleu de Araújo como árbitro. O Inter, aliás, contestou a decisão da CBF, de tal modo com a formalização de um protesto. Deste modo, Antônio condenou a atitude do arquirrival, avaliando-a como um retrocesso.

“É um árbitro que já teve alguns problemas em arbitragens de jogos do Grêmio. Eu não vou entrar mais nessa polêmica. Quem está tentando condicionar a arbitragem é o Inter e não o Grêmio. Qual o clima que está sendo gerado para o árbitro em um estádio com 50 mil pessoas em que o presidente do Inter chama o árbitro de vagabundo numa súmula? Que clima que se gera isso, não é condicionamento de arbitragem? Isso não é retrógrado? Só espero que o seu Bruno Arleu honre o seu distintivo Fifa e tenha uma atuação discreta no clássico e que a decisão do jogo seja dentro de campo”, comentou o dirigente.

O clássico entre o Imortal e o Colorado vai ocorrer no estádio Beira-Rio, às 16h (de Brasília), no próximo sábado (19). A campanha irregular do Tricolor Gaúcho até aqui na Série A dá uma exigência maior para a equipe conquistar uma vitória. Caso contrário, pode voltar a se aproximar da zona de rebaixamento. Atualmente, o time tem uma vantagem de seis pontos para o Z4.

