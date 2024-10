Aproveitamento do Vasco despenca desde lesão de Adson

O meia direita Adson está fazendo falta ao Vasco. Recuperando-se de lesão desde o começo de setembro, o jogador detém o melhor aproveitamento do elenco dentre os que atuaram pelo menos 20 vezes na temporada. Mas já há nove jogos sem ele, o rendimento cruz-maltino despencou.

Sua lesão (uma fratura por estresse na tíbia da perna direita) foi diagnosticada na penúltima partida de agosto, contra o Athletico, pelo Brasileirão. Na ocasião, Adson saiu no intervalo reclamando de dores já antigas na canela direita. Exames, então, constataram a fratura por estresse, com clube e jogador optando pela intervenção cirúrgica, realizada na primeira semana de setembro.

Até o momento de sua contusão, o Vasco tinha 54,9% de aproveitamento com ele em campo. Dentre os jogadores que ainda estão no elenco, Adson só perde neste quesito para JP (72,7% em 11 jogos), Leandrinho (58,3% em 16), Estrella (58,3% em quatro), GB (58,3% em quatro) e Rojas (57,8% em 15). Estes citados, porém, possuem uma amostragem muito menor, com Adson atuando 34 partidas em 2024 (ou seja, 66,6% dos jogos).

E, apesar do Vasco ter ido bem em um primeiro momento sem o camisa 28 (vitórias contra Athletico, pela Copa do Brasil, e Vitória, pelo Brasileirão), o desempenho despencou desde então. Já são, dessa forma, sete partidas que o Cruz-Maltino não sabe o que é ganhar.

Assim, mesmo incluindo as duas vitórias citadas, o aproveitamento do time de Rafael Paiva está em 33,3% desde que Adson se lesionou. Além dos triunfos citados, foram três empates e quatro derrotas (uma delas, porém, contra o Athletico, valeu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil).

Desde então, Paiva quebrou a cabeça para encontrar seu substituto ideal. O treinador, no entanto, já optou por cinco jogadores diferentes nos nove jogos sem Adson: Rayan (quatro jogos), Emerson Rodríguez (dois jogos), Jean David (um jogo), Puma Rodríguez (um jogo) e Maxime Dominguez (um jogo). Nenhum deles, porém, se firmou na posição.

Aproveitamento do Vasco com/sem e desde a lesão de Adson

Com Adson (34 jogos) – 55,9%

Sem Adson (17 jogos) – 33,3%

Total (51 jogos) – 47,7%

Desde a lesão de Adson (9 jogos) – 33,3%

