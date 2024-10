Inter confessa que há uma dívida com o Cruzeiro, mas rebate quantia anunciada

Após passagem discreta no Cruzeiro, Wesley se tornou rapidamente peça importante no Inter - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter demonstrou incômodo com a contestação de Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, a respeito de possíveis dívidas. O Colorado se manifestou e confessa que há sim um atraso nos pagamentos pela transferência de Wesley. Contudo, desmentiu que haja um débito em aberto pela compra do meio-campista Maurício, que atualmente defende o Palmeiras.

No caso de Wesley, a Raposa argumenta que a dívida é de R$ 7 milhões, o que representa a quantia total da negociação. Assim, de acordo com o “ge”, o Internacional admite que a quitação do acordo está irregular. No entanto, questiona o valor apontado pelos mineiros. Isso porque os clubes concordaram que a forma de pagamento fosse em parcelas. Desta forma, o Inter diz que não conseguiu cumprir com o prazo para quitar o primeiro montante, o que representa o pagamento de R$ 2,8 milhões.

Já a segunda fatia deve ser depositada até janeiro de 2025. Mesmo com o atraso na primeira parcela, o Colorado assegura que buscou fazer contato para renegociar o débito. Até porque a alegação é que passa por problemas financeiros, como uma das consequências da tragédia das enchentes que atingiu o Rio Grande do Sul. Assim, a atual avaliação é que sofreu um déficit de R$ 90 milhões por conta deste incidente climático.

Inter questiona acusação de dono da SAF do Cruzeiro

Já com relação à reclamação envolvendo Maurício, o Inter afirma que a declaração de Pedro Lourenço é inverídica. Vale relembrar que o meio-campista defendeu o time gaúcho por quase quatro anos. Isso porque os dois clubes concordaram com uma troca entre ele e o atacante William Pottker, em 2020. O atleta não é mais um ativo do Colorado, pois foi vendido ao Palmeiras em junho deste ano.

