Comentarista da Globo é sondado pela Record

Com o direito de transmissão do Brasileirão adquirido, a Record se movimenta no mercado em busca de nomes para sua nova equipe. Um dos profissionais buscados foi Caio Ribeiro, ex-jogador e atualmente comentarista da Globo. Porém, ele optou por seguir na emissora carioca. A informação é de Flávio Ricco, do portal ‘Leo Dias’.

A Record chegou a realizar uma conversa informal com o comentarista. Porém, Caio optou por não abrir negociação. O ex-jogador está desde 2007 na Globo e é um dos nomes de destaque da equipe esportiva, inclusive sendo garoto propaganda de produtos da empresa, como o Cartola.

Quem também recusou uma ida para a Record foi o apresentador Neto. O ex-jogador e ídolo do Corinthians preferiu seguir na Band, onde apresenta os programas ‘Donos da Bola’ e ‘Apito Final’. Na emissora desde 2007, ele conta com moral e prestígio dentro da empresa, além de possuir uma audiência significativa.

Contudo, outros nomes relevantes da mídia esportiva já estão confirmados na equipe da Record. O narrador Cléber Machado, o comentarista Maurício Noriega, a apresentadora Paloma Tocci e o repórter Bruno Laurence reforçam a equipe para a transmissão do Brasileirão e outras atrações.

