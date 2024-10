Record terá novos horários para transmissão de jogos do Brasileirão

A Record implementará mudanças nos horários de jogos do Brasileirão para a próxima temporada. Após adquirir os direitos de transmissão das partidas das equipes da Liga Forte União, a emissora optou por escolher faixas do dia em que não há concorrência com a Globo em relação à competição. A informação é de Flávio Ricco, do Portal Léo Dias.

Os horários escolhidos pela Record para transmissão das partidas foram 20h, às quartas-feiras, e 18h30, aos domingos. Serão 8 jogos durante a semana e 30 no fim de semana. As transmissões terão 30 minutos de pré-jogo. Enquanto isso, a Globo manterá seus horários tradicionais: 21h30 e 16h na quarta e no domingo, respectivamente.

As escolhas das emissoras permitem que o torcedor possa acompanhar ao menos quatro jogos por semana na TV, ou seja, o dobro do oferecido atualmente. Porém, Globo e Record fecharam com grupos diferentes – Libra e LFU, respectivamente. Ou seja, cada uma irá exibir as partidas como mandante dos clubes que estão dentro de cada liga.

A Libra conta com ABC, Atlético-MG, Bahia, Brusque, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Palmeiras, Paysandu, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Sampaio Corrêa, Santos, São Paulo e Vitória

Já a Liga Forte Futebol reúne Athletico-PR, América-MG, Atlético-GO, Avaí, Corinthians, Chapecoense, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sport, Tombense, Vila Nova, Botafogo, Cruzeiro, Coritiba e Vasco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.