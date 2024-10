Ex de Everton Cebolinha e suposto affair do jogador trocam farpas

A polêmica envolvendo Everton Cebolinha, Isa Ranieri e Ivana Bermanelli ganhou novos capítulos. Na última quarta-feira (16), a influenciadora, apontada como amante do jogador, deu uma entrevista onde abriu o jogo sobre sua relação com o camisa 19. Logo depois, a ex-esposa do atleta do Flamengo também se manifestou. Ela explicou o motivo da separação e disse desconhecer até então qualquer traição.

De acordo com Isa, o casamento de oito anos acabou por uma série de fatores e foi ela quem colocou um ponto final por não querer mais. Apesar de não reconhecer a traição, ela criticou a postura de Ivana.

“Ele teve atitudes que condizem à vida dele, com o que acha certo. Mas quando se trata de uma exposição de uma família, de crianças, algumas pessoas precisam ter responsabilidade. Certas coisas precisam ser vividas entre duas pessoas, e outras não precisam saber, a não ser que, claro, queira alguma coisa, que tenha algum tipo de interesse. (…) Conversa pode muito bem existir. Se essa pessoa está com ele há tantos meses conversando e estava aqui até em dia de jogos e treinos, sendo que ele está machucado há dois meses e meio, e a gente se separou há três semanas…”, declarou Isa, que ainda defendeu o jogador: “Quem tirou a foto não foi ele. Ele não me deve nada. Nada! Mas a partir do momento que inclui o meu nome, associado a três crianças, eu vou ter que falar alguma coisa. O que ela quer, ela já está tendo. (…) Eu acredito que ele não queria ser exposto, mas que queria só aquilo que vocês sabem e sair fora, e não queria romance. É muito fácil, quando o homem está na fase da conquista, falar coisas lindas e maravilhosas. A gente fica com o coração assim, pensando ‘meu Deus, ele está morrendo por mim!’, mas não é assim que funciona”. Isa chama Ivana de “burra”; affair de Everton Cebolinha se pronuncia A ex-mulher de Cebolinha ainda disse que Ivana não soube aproveitar a oportunidade que teve com o jogador do Flamengo. “Eu acho que ele não vai mais querer alguma coisa porque foi exposto. Ela poderia ter ficado (com a história) para ela, que poderia ganhar mais com isso. Ela foi burra, porque poderia ter continuado. Eu espero, de verdade, que os dois fiquem superbem, inclusive ela, porque tem um filho”, complementou Isa. Posteriormente, Ivana também usou sua rede social para se pronunciar e rebater a ex de Cebolinha. “Então quer dizer que meu pronunciamento não deveria existir? Deixar o alecrim sendo o anjo, a família sendo a mais feliz do mundo, e eu me passando como errada nisso tudo? Quem está me atacando, pensa comigo: se o alecrim tivesse desde o início falado a verdade, eu não estaria aqui, não teria exposição de fotos juntos, que não sei como vazou. Acredito que alguém pegou dos meus Melhores Amigos e vazou… está totalmente desnecessária, amiga. Está passando pano. Está feio!”, declarou o affair do jogador. Futuro com Cebolinha? Ivana abre o jogo Ivana também falou sobre o futuro da relação com Everton Cebolinha. “Amor, eu nunca quis nada sério. Gostei da pessoa, e só, porque nem além consegue ir. Não gosto de homem rápido. Foi bem casual, e não tenho intenção de me prender agora com alguém. Ainda mais do Rio, e eu em São Paulo. Muito longe. Direto iria tomar (chifre)… Isso é normal. Não quero essa vida para mim”, relatou Ivana, que disse ter tido uma relação sexual de 15 minutos com o atleta. Além disso, Ivana afirmou que nunca teve qualquer interesse financeiro no affair. “Meu ex-marido me deixou bem. O alecrim achou um absurdo eu ter ganhado de aniversário uma Evoque. Pra vocês verem o nível!”, ironizou a influenciadora. A influenciadora também deu ‘conselhos’ para Isa, assim como ironizou a ex de Everton Cebolinha. “Está bem na cara (de Isa) a frustração de não aceitar o que está acontecendo. Mas eu já passei por isso. É difícil, mas a gente supera. Nada é impossível. Estou bem, e essas coisas vieram para me fortalecer porque sou uma grande gostosa. Tudo passa. (…) Se precisar de uma pessoa boa para dar conselhos sobre relacionamentos, sou eu”, concluiu. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.