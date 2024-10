Fluminense pode chegar a sua melhor posição desde a terceira rodada

Será que Fluminense, de Mano Menezes, consegue vencer o Flamengo no Maraca? - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Ao entrar em campo contra o Flamengo, nesta quinta-feira (17), pela 30ª rodada do Brasileirão, o Fluminense pode chegar à 15ª colocação. Isso significaria, então, a melhor posição do Tricolor desde a terceira rodada da competição – era décimo colocado na ocasião.

Afinal, foi nesta época da temporada que a equipe das Laranjeiras começou a derrapar com mais frequência. Um pouco depois disso, o time entrou na zona de rebaixamento (sexta rodada). Saiu na seguinte, mas voltou logo depois, na oitava. Ficou, assim, 16 rodadas seguidas no Z4 por conta destes resultados.

Apesar de ter ficado na lanterna em oito destas rodadas, o Fluminense nunca desistiu e começou campanha de recuperação, especialmente após as chegadas do técnico Mano Menezes e do zagueiro Thiago Silva. Assim, a equipe enfileirou bons resultados e conseguiu deixar o Z4 pela primeira vez na 24ª rodada.

Foram três rodadas seguidas fora da “zona de perigo”, mas logo a equipe voltou para lá, no revés diante o Botafogo, permanecendo por mais uma partida antes de voltar à 16ª posição, agora com 30 pontos (um a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento).

Assim, caso o Fluminense vença o Flamengo logo mais no Maracanã, às 20h (de Brasília), a equipe treinada por Mano Menezes subiria à 15ª posição, abrindo quatro pontos para o Z4 e chegando à sua melhor colocação desde a terceira rodada. Para isto, o Tricolor terá de encerrar um incômodo jejum que paira as Laranjeiras em clássicos contra o rival rubro-negro – leia mais aqui.

