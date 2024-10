Com novidades, Flamengo e Fluminense estão definidos para o clássico

Flamengo e Fluminense estão escalados para o clássico desta quinta-feira (17), às 20h, pela 30ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Ambas as equipes vão para o duelo com novidades por causa de desfalques. O Rubro-Negro pensa em se manter no G4, enquanto o Tricolor briga para sair na parte de baixo na tabela.

Escalação do Flamengo

O Flamengo não contará com Gerson, Pulgar e De La Cruz, que estiveram há cerca de 48h em ação pelas respectivas seleções. Arrascaeta e Plata ficam no banco. O ténico Filipe Luís recorreu a um meio-campo com Allan, Alcaraz e Léo Ortiz. Outra novidade é a entrada de Matheus Gonçalves, que era usado por Filipe Luís no sub-20, deixando Michael no banco.

O Flamengo vai a campo com: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Allan, Alcaraz; Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Gabigol.

Escalação do Fluminense

Sem a presença de Thiago Silva, o técnico Mano Menezes definiu o zagueiro Manoel como companheiro de Thiago Santos para o clássico. Além disso, Jhon Arias inicia no banco de reservas por atuar pela Colômbia. Assim, Marquinhos assume a vaga. O comandante também precisou encontrar novas peças para as ausências de Marcelo e Keno, que cumprem suspensões.

O Fluminense entra em campo com: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Lima, Ganso; Marquinhos e Kauã Elias.

Na tabela

Com 51 pontos em 28 jogos – nove a menos do que o líder Botafogo, que joga nesta sexta (18) -, o Flamengo ocupa a quarta posição da Série A do Brasileirão neste momento. O Fluminense, por sua vez, entra na 30ª rodada com 30 pontos e ocupa a 16ª posição. O time está ameaçado de rebaixamento e tem urgência por uma reação consistente na competição.

