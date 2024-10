Atlético-GO x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de desesperados, Atlético-GO e Cuiabá entram em campo, nesta sexta-feira (18/10), às 19h, no Antônio Accioly, pela 30ª rodada do Brasileirão. O Dragão, praticamente rebaixado, ocupa a lanterna da tabela, com apenas 21 pontos. Do outro lado, o Dourado, também em situação delicada, está na 19ª posição, com 26 pontos.

Atlético-GO e Cuiabá se encontraram apenas nove vezes no decorrer da história e o confronto é marcado por empates: sete no total. Cada equipe, assim, conquistou uma vitória no duelo.

Onde assistir

A partida entre Atlético-GO e Cuiabá, aliás, terá a transmissão do Premiere.

Como chega o Atlético-GO

Mesmo com a surpreendente vitória recente contra o Fluminense, o Atlético-GO, entretanto, segue afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro. Dentro do Estádio Antônio Accioly, a equipe tenta ainda respirar na tabela de classificação. Considerando as cinco aparições mais recentes como mandante, somou nove dos quinze pontos que disputou, resultado de três vitórias e apenas duas derrotas.

Para o duelo, o técnico Umberto Louzer, aliás, não terá a presença de Luiz Fernando, Pedro Rangel e Alix Vinicius, todos suspensos. O destaque da equipe para o jogo, aliás, é o goleiro Ronaldo.

Como chega o Cuiabá

Em busca da segunda vitória consecutiva no Brasileirão, o Dourado, afinal, tem dois desfalques confirmados para o confronto: o lateral-direito Matheus Alexandre e o meia Lucas Fernandes, suspensos. Além deles, o atacante Derik Lacerda segue fora do time, treina à parte e está fora de combate mais uma vez. Não há previsão para que o jogador seja reintegrado ao plantel.

O técnico Bernando ainda colocará na lateral direita, Raylan, que assume a vaga e volta a ser titular após um mês e meio. Para a função no meio-campo, a tendência é que Max seja o escolhido pelo treinador.

ATLÉTICO-GO x CUIABÁ

Campeonato Brasileiro – 30ª rodada

Data-Hora: 18/10/24 (sexta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Adriano Martins e Alejo Cruz; Roni, Rhaldney e Gabriel Baralhas; Janderson, Derek e Matías Lacava. Técnico: Umberto Louzer.

CUIABÁ: Walter; Raylan, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Fernando Sobral e Max (Denilson), Gustavo Sauer e Clayson; Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Henrique Ribeiro e Gizeli Casaril (Ambos SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

