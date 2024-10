Influencer trai ex-Real Madrid e revela que jogador não é pai de sua filha

Uma reviravolta na vida pessoal de Vinicius Tobias, ex-Real Madrid, dominou a imprensa esportiva nesta quinta-feira (17). Depois de ser traído por Ingrid Lima, sua ex-namorada, o jogador soube que não é pai da pequena Maitê – que seria do fruto do relacionamento do casal. A influencer confirmou a notícia em seu perfil no Instagram.

Ingrid Lima usou os stories para revelar que Tobias realizou um exame de DNA para comprovar a paternidade da pequena Maitê, dias após seu nascimento, mas o resultado deu negativo. A informação pegou o ex-Real Madrid de surpresa, visto que o mesmo havia feito uma tatuagem com declaração acompanhada do nome da criança: “Te amo”.

Não há qualquer informação oficial sobre o pai biológico, mas, de acordo com o portal Léo Dias, Ingrid Lima manteve uma relação extraconjugal com Vinicius Duarte. O amante de 20 anos trabalha como entregador de açaí na cidade da influencer. Contudo, ainda segundo o site, Tobias também traiu a ex durante o relacionamento.

Paternidade

A coluna afirma que Ingrid Lima engravidou de Vinicius Duarte na Ucrânia, durante uma crise no relacionamento com Tobias, do Shakhtar. Há, inclusive, informações que o entregador assistiu ao parto de Maitê, de dois meses, pelo vidro da maternidade.

Apesar da presença de Vinicius na maternidade, e de sua mãe na sala de cirurgia junto à Ingrid, Tobias participou ativamente da gravidez. O ex-Real Madrid inclusive participou do ensaio de gestante da ex e chegou a publicar algumas fotos em seu perfil, próximo ao período em que realizou a tatuagem no braço em homenagem à criança.

Ingrid divulgou a informação na manhã desta quinta-feira (17) através de um texto nos stories. Em um trecho, ela confirmou o fim do relacionamento com Vinicius Tobias.

“Como todos já sabem, eu e o Vinicius não estamos mais juntos faz um bom tempo, e nessas idas e vindas eu me relacionei com uma pessoa. Decidimos fazer um [exame de] DNA e Maitê não é filha do Vinicius”, contou Ingrid.

“Peço de coração para pararem de atacar ele, foi a pedido meu, ele não comparecer no parto e não postar nada sobre a Maitê até o exame sair. Eu e Vinicius já sentamos e conversamos amigavelmente. Desejo as melhores coisas do mundo para ele, que ambos possam seguir sua vida em paz”, completou.

Passagem pelo Real Madrid

O jogador de 20 anos participou de 61 partidas pelo Real Madrid Castilla. Nesse período, contribuiu com oito assistências aos companheiros e não marcou nenhum gol. Tobias defende o Shakhtar desde janeiro de 2022 e tem vínculo com o clube até junho de 2029.

